Anderlecht table sur des dizaines de millions : cinq joueurs placés sur la liste des départs

Anderlecht se prépare à un été particulièrement chargé sur le marché des transferts. Plusieurs joueurs ont déjà sans doute disputé leur dernier match en Mauve.

Même si le club cherche de la stabilité, il devrait y avoir pas mal de changements dans le noyau. La direction est consciente que les chantiers sont nombreux, le lifting devrait être fait en profondeur.

Besnik Hasi a été conforté, son staff sera bientôt étoffé. Malgré le mécontentement général, Wouter Vandenhaute continuera bien l'aventure, son mandat de président a même été prolongé. Les changements seront bien à observer dans le groupe de joueurs.

Dégager des liquidités pour débuter un nouveau cycle

En plus des joueurs prêtés, de grosses ventes pourraient avoir lieu. Het Laatste Nieuws rapporte que le Sporting pourrait prendre congé de trois cadres. Il s'agit de Mario Stroeykens, Kasper Dolberg et Killian Sardella.

Pour les deux premiers, on vise environ 15 à 20 millions d'euros. On s'attend à ce qu'ils franchissent un palier, tandis que Sardella souhaite lui-même partir. Le latéral avait prolongé dans l'optique de rapporter plus au club cet été mais sait que ses blessures de deuxième partie de saison ne jouent pas en sa faveur.

Il y a aussi les cas de Théo Leoni et Yari Verschaeren. Ils entament leur dernière année de contrat à Bruxelles. La donne est simple : prolonger ou partir. Mais les négociations sont au point mort ; plus que jamais, c'est la deuxième option qui prédomine pour ces garçons qui n'ont connu que le Sporting dans leur carrière professionnelle.