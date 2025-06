Quand Enzo Scifo rencontre Rudi Garcia : "J'ai immédiatement senti qu'il voulait accomplir quelque chose de grand ici"

Enzo Scifo n'a pas seulement pris des photos avec les supporters lors de l'entraînement d'hier. Il a également parlé avec les joueurs et le staff.

Enzo Scifo était présent à l'entraînement ouvert des Diables Rouges lundi. En compagnie de Franky Vander Elst et Michel De Wolf, il a pris le temps de prendre de poser pour des photos avec les supporters. Il a également fait la connaissance de l'entraîneur national Rudi Garcia.

"Je ne le connaissais pas bien, mais quand j'ai parlé à Rudi, j'ai immédiatement senti qu'il voulait accomplir quelque chose de grand ici", déclare Scifo dans Het Nieuwsblad. "C'est la mentalité dont la Belgique a besoin".

Positif pour l'avenir

Scifo est maintenant conseiller technique à La Louvière, il se réjouit du retour du club en première division. Mais cette semaine, c'est en tant qu'ambassadeur du football belge qu'il accompagnera les Diables Rouges en Macédoine du Nord.

"Une nouvelle génération de joueurs se met en place et il ne manque pas grand-chose aux nouveaux venus pour réaliser bientôt des performances exceptionnelles. Il y a beaucoup de talent et de potentiel. Nous devons - les joueurs et le public ensemble - être convaincus que nous pouvons accomplir quelque chose ensemble", poursuit-il.

"Il est incroyable de voir combien de talents nous avons en Belgique, mais la clé du succès est l'unité au sein de l'équipe. La mentalité de gagnant, le sentiment d'appartenance. Les grandes nations comme la France possèdent cela plus que nous. Il ne suffit pas d'être heureux de participer à un Championnat d'Europe ou du Monde. Vous devez vouloir le remporter ensemble. Plus l'équipe est soudée, mieux c'est", conclut l'ancien Diable.