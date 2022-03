Aad De Mos marqué par un de ses passages en Belgique : "Le point culminant de ma carrière"

L'ancien coach aujourd'hui âgé de 74 ans, a une très longue carrière derrière lui avec de belles années dans notre pays.

Aad De Mos a une longue et belle carrière d'entraîneur derrière lui.

Ajax, PSV, Werder Brême ou encore Vitesse, le Néerlandais a également été actif chez nous à la tête de Malines, Anderlecht et du Standard.

Dans une interview accordée à De Telegraaf, il est revenu sur son premier passage sur le banc du Kavé qui reste un moment marquant à ses yeux : "Le point culminant de ma carrière est toute ma période passée à Malines. Là-bas, j'ai vraiment dû me débrouiller tout seul, pour la première fois."

En 1986, après l'Ajax, De Mos posait ses valises à Malines malgré plusieurs offres de clubs plus huppés comme la Lazio. Il y remportera rapidement des titres (la coupe et la coupe d'Europe) mais son président voulait plus : "Le président John Cordier m'avait dit être très heureux de ces titres mais qu'il voulait plus, il voulait être champion."

L'arrivée de John Bosman, qui s'est avéré être le chaînon manquant, offrira au président ce qu'il souhaitait lors de la saison 1988-89 : "Bosman a été la clé du titre, pour réaliser ce rêve", ponctue De Mos.