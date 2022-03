Jacky Mathijssen : "Nous sommes confrontés à un défi incroyable"

Un point contre le Danemark ce soir est suffisant pour que les Diablotins se qualifient pour le Championnat d'Europe, mais le sélectionneur national espère plus.

Malgré le fait que des joueurs vedettes comme Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren et Arthur Theate ont rejoint les Diables Rouges, battre le Danemark devrait être possible. "Nous allons chercher les trois points", a déclaré l'entraîneur Mathijssen en conférence de presse. "Nous voulons bien commencer le match et nous créer des occasions immédiatement. Nous sommes la seule équipe qui a encore le maximum de points. C'est trop beau que pour le laisser passer. Toute l'attention est donc portée sur le match contre le Danemark. Nous ne cherchons pas plus loin."

Il ne sera pas question de sous-estimer. Malgré la différence de neuf points entre les deux équipes, il faut aussi dire que le Danemark a joué deux matchs de moins. "Nous sommes confrontés à un défi incroyable. Les conditions seront difficiles au Danemark. Nous ne jouons pas contre Janneke et Mieke. Mes joueurs doivent montrer qu'ils peuvent gagner sans jeter leurs principes par-dessus bord. Nous voulons faire un résultat sans renoncer à notre style de football offensif."