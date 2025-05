Scénario(s) fou(s) en Italie : pour Lukaku et Naples, tout se jouera dans la dernière journée !

Quel scénario en Italie ! Ce soir, l'Inter et le Napoli jouaient gros car le premier à trébucher pouvait laisser filer le titre.

L'Inter Milan est dans le rôle du chasseur et recevait la Lazio Rome, et pendant longtemps, les Nerazzurri ont cru qu'ils prendraient la tête à une journée de la fin. A la pause, ils menaient 1-0 grâce à un but de Bisseck.

En seconde période, Pedro, l'ancien du FC Barcelone et de Chelsea, faisait 1-1 à la 72e mais l'Inter ne lâchait rien : dominateur à la maison, il égalisait via Dumfries à la 79e. En toute fin de match, cependant, la Lazio obtenait un penalty que transformait encore Pedro (2-2, 90e).

Combattif, l'Inter Milan pensait aller faire le 3-2 dans les derniers instants des arrêts de jeu... mais ce sera annulé pour un hors-jeu. Cela pourrait bien faire toute la différence car de l'autre côté, le Napoli de Lukaku a perdu des points.

Naples se rendait en effet à Parme, et n'est pas parvenu à marquer (0-0). Le classement et l'écart entre les deux leaders reste donc inchangé : les Partenopei sont leaders mais n'ont qu'un point d'avance sur l'Inter. Eux aussi auront des regrets : un penalty avait été sifflé en leur faveur à la... 90e+5, mais a été annulé pour une faute au préalable.

Tout se jouera donc lors de la dernière journée de Serie A, avec un avantage au Napoli premier et à domicile contre Cagliari. L'Inter, qui doit gagner, ira à Côme, et ce quelques jours avant une finale de Champions League...