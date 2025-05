Cette fois, le record est (largement) battu : La Gantoise encore ridiculisée, Charleroi connaît son adversaire

Il aurait fallu un miracle, il n'aura pas lieu : La Gantoise n'ira pas chercher son ticket européen via les barrages contre Charleroi. Les Buffalos ont pris l'eau, une fois de plus, contre Genk.

Qui a le plus hâte que la saison de Jupiler Pro League se termine enfin ? On hésite entre les supporters du Standard de Liège et ceux de La Gantoise. Pour la 5e fois de ces Playoffs, les Buffalos ont pris 4 buts (ou plus), s'inclinant cette fois 1-4 à domicile face au KRC Genk.

Gand avait pourtant encore un espoir de finir 5e dans ces Playoffs, après la défaite de l'Antwerp la veille face à l'Union. S'ils battaient Genk puis allaient gagner à l'USG, ils pouvaient encore espérer finir 5e. Personne n'y croyait, cependant.

Et pourtant, c'est bien La Gantoise, via Dante Vanzeir, qui ouvrait le score à la 9e minute de jeu. Mais le Racing réagissait vite, se procurait beaucoup d'occasions, et égalisait finalement via Yira Sor sur une belle action de Karetsas (32e).

Coup dur juste avant la pause : le même Konstantinos Karetsas faisait 1-2 d'une frappe déviée. Gand restera actif en seconde période, se montrera dangereux par bribes, mais Penders veillait au grain. Une superbe action et conclusion d'Adedeji-Sternberg fera le break à la 70e (1-3), avant le 1-4 de Tolu Arokodare à la 88e.

En prenant ces 4 buts, La Gantoise dépasse largement le record du nombre de buts encaissés en Playoffs 1 par une équipe. Elle était jusqu'ici ex-aequo avec Lokeren. Et dire qu'il reste encore un match, et que l'Union ne leur fera certainement pas le moindre cadeau...