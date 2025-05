Si ce sont ses adieux, ils sont brillants : Dries Mertens remporte peut-être bien le dernier trophée de sa carrière

Dries Mertens est champion de Turquie, quelques jours après avoir remporté la Coupe. Probablement les deux derniers trophées de la riche carrière du Diable Rouge.

Dries Mertens ponctue peut-être sa carrière par deux trophées en quelques jours. Mercredi dernier, Galatasaray remportait la Coupe de Turquie face à Trabzonspor (0-3) ; ce dimanche, le club stambouliote s'est offert le doublé coupe-championnat.

Galatasaray a battu Kayserispor sur le même score (3-0), et ne peut donc déjà plus être rejoint par son dauphin et rival Fenerbahçe, à deux journées de la fin de la saison. Les hommes de José Mourinho ont gagné de leur côté, mais en vain.

Dries Mertens est monté au jeu à la 81e minute pour participer à la fête du titre, alors que le score était déjà de 2 buts à 0. Victor Osimhen (26e, 1-0), Baris Alper Yilmaz (29e, 2-0) et, fait surprenant, le... portier Fernando Muslera sur penalty (89e, 3-0) ont inscrit les buts du Gala.

Galatasaray remporte là le 25e titre de champion de son histoire, un record en Turquie. Ses poursuivants au palmarès sont loin derrière : il s'agit du Fenerbahçe et du Besiktas avec 19 et 16 titres.

Pour Dries Mertens, il s'agit là du 9e titre depuis ses débuts. L'ex-Diable a remporté Coupe(s) et Supercoupe(s) dans tous les championnats où il est passé mais n'a remporté le championnat qu'en Turquie : c'est son troisième titre de champion d'affilée avec le Galatasaray.