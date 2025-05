Anderlecht s'est incliné contre Bruges ce dimanche, mais une partie du public se préoccupait peu de ce qui se passait sur le terrain. La tension entre Wouter Vandenhaute et ses groupes d'ultras est à son paroxysme.

Certains pessimistes croyaient que cet Anderlecht-Bruges, si les choses tournaient très mal très vite (et à 0-3, c'était le pire scénario possible), aurait même pu ne pas se terminer. Un peu comme en fin de saison il y a deux ans, on imaginait voir le noyau dur et les ultras tenter de pénétrer dans la loge présidentielle afin de s'expliquer avec Wouter Vandenhaute.

Il n'en aura rien été, mais que l'ambiance était pesante ce dimanche au Lotto Park. Une fois l'heure de l'hommage (parfaitement respecté, à chaque moment où c'était nécessaire) à Jan Vertonghen passée, la Mauves Army a en effet commencé ses « Wouter buiten », quasi-incessants et dans des formes différentes, plus organisées que d'habitude.

Le fameux mantra anti-Vandenhaute a en effet été scandé sur divers airs, remplaçant le « Sporting Anderlecht » dans un chant, se transformant en « Merci Wouter merci » après les buts brugeois. Un chant en l'honneur de Vincent Kompany a même retenti.

En seconde période, une nouvelle action concertée entre cette fois les tribunes nord et sud du Parc a eu lieu. Les South Leaders et la Mauves Army ont l'habitude de se répondre via des « Come on you Mauves » que lance l'un à l'autre ; cette fois, les South Leaders lançaient « Wouter », la MA répondait « buiten ». Le tout... sous les sifflets, peu nourris mais bien audibles, d'une partie du public des travées, qui goûte peu cette négativité.

Et maintenant ? L'interview de Wouter Vandenhaute il y a deux semaines, censée apaiser les esprits, a fait pire que mieux, le président du RSCA y multipliant les maladresses (ADN, dossier Kompany...). Le duo Renard-Borguet sera sous pression, devra réussir de jolis coups pour que la saison 2025-2026 reprenne dans le calme, mais Olivier Renard n'est pas du genre à accepter de servir de bouclier ou de soupape de sûreté. Le président s'accroche à son poste, mais l'ambiance devient délétère à Anderlecht...