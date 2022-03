Stefan Ristovski prévient le Portugal : "Nous sommes là pour continuer à surprendre"

Après trois saisons et demie passées au Sporting, le capitaine de la Macédoine du Nord, aujourd'hui au Dinamo Zagreb, va déjà retrouver le Portugal, en finale des barrages de la Coupe du monde 2022.

Stefan Ristovski n'imaginait pas retrouver si vite le Portugal, un an après son départ au Dinamo Zagreb. "D'une certaine façon, je me sens portugais, j'ai de bons souvenirs de ce pays et pour cela je suis heureux d'avoir l'occasion d'y revenir pour ce match. Le Portugal m'a marqué, je m'entends bien avec plusieurs joueurs portugais. Je suis ami avec Bruno Fernandes et je continuerai à l'être", a confié le capitaine de la Macédoine du Nord en conférence de presse.

Le back droit a affiché son optimisme après la victoire inattendue contre l'Italie (1-0), jeudi dernier. "Nous avons parfaitement conscience qu'arriver jusque-là est déjà une performance incroyable. Toutes les équipes ont des qualités et cherchent à gagner, nous ne voulons pas nous arrêter là. Ce sera certainement un des défis les plus importants de l'histoire de notre football. Si nous sommes là, ce n'est pas une coïncidence. Cette équipe a peut-être des qualités que d'autres ne possèdent pas. Je suis très fier de ce que nous avons déjà fait et nous sommes prêts pour cette grande finale. Nous sommes là pour continuer à surprendre", a conclu Ristovski.