Nice et Rennes ont partagé (1-1) dans l'un des duels au sommet de Ligue 1. Un résultat logique selon le coach rennais.

"Sur l'ensemble du match, c'est plutôt un nul équitable", a analysé Bruno Genesio après le résultat de ses hommes face au rival niçois.

"Même si nous sommes déçus. Nice a fermé le milieu de terrain en première période, même si on a réussi à lancer quelques actions. On alors manqué d'engagement et de prises de risque", a-t-il poursuivi dans des propos relayés par L'Equipe.

"Cela a été un match très fermé et très tactique durant les 45 premières minutes."

Nice bataille pour l'Europe en ce moment. "C'est important de rester sur le podium et de rester devant Marseille, et les autres équipes sont très proches derrière. La fin de saison est passionnante. Il s'agira de bien gérer ses émotions."