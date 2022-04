Restera, restera pas ? Kylian Mbappé laisse planer le doute sur son avenir au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé (23 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain au PSG, et nul ne sait encore - sauf lui-même, peut-être - de quoi son avenir sera fait. Après la victoire parisienne face à Lorient ce dimanche, le prodige français a annoncé que "de nouveaux éléments" avaient fait leur apparition dans sa réflexion concernant sa décision. "Je n'ai pas pris ma décision. Je veux prendre mon temps car de nouveaux éléments ont fait leur apparition", affirme l'attaquant au micro de Prime Video après la rencontre. "Je n'ai pas envie de me tromper. Même si je peux comprendre que ça traîne aux yeux des supporters, on en parle tous les jours".

Mbappé est notamment à quelques longueurs de dépasser Edinson Cavani et devenir meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il lui reste cependant encore ... 42 buts à inscrire. "Je suis réaliste, je sais que je ne le battrai pas cette saison (rires)". Mbappé pourrait-il décider d'aller chercher ce record avant de partir ? "Si j'avais décidé quelque chose, je le dirais. C'est un choix personnel, je n'ai de comptes à rendre à personne. Je n'ai tué personne". En partant, Mbappé conclut : "Si je pourrais rester au PSG ? Oui, bien sûr". De quoi laisser rêver les supporters parisiens.