Westerlo veut conserver deux joueurs du Club de Bruges

Le KVC Westerlo jouera à nouveau en Jupiler Pro League la saison prochaine. Et cela nécessite de se renforcer. Les Campinois frappent à la porte du Club de Bruges.

Selon Het Belang van Limburg, le KVC Westerlo veut de nouveau se faire prêter Maxime De Cuyper et Thomas Van den Keybus la saison prochaine. Les deux Brugeois ont été très importants chez les Campinois cette saison.

De Cuyper et Van den Keybus sont également intéressés par un nouveau prêt. Ainsi, les jeunes pourront acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Pour être complet : leurs contrats au Club Brugge ont été récemment renouvelés et courent jusqu'en2025.