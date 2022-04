Răzvan Lucescu remonté contre l'OM : "Vous feriez mieux de venir sans vos fans"

Le PAOK et ses supporters ont reçu un accueil très chaud de la part des Marseillais.

Après la défaite en quarts de finale aller de Conference League au Vélodrome face à Marseille (2-1), le coach du PAOK Thessalonique Răzvan Lucescu n'a pas caché sa colère envers les fans de l'OM. Des échauffourées ont éclaté entre eux et des fans grecs, avant et pendant la rencontre.

"J’espère que vous serez reçu comme vous nous avez reçus", a commencé l'entraîneur roumain en conférence de presse, d'après des propos relayés par Foot Mercato. "J’espère que vous serez accueilli comme nous l’avons été. Je suis déçu de ce que j’ai vu. Pour le football ce n’est pas acceptable. On a beaucoup de violence à l’extérieur et on n’a pas besoin d’en avoir dans le football. Ça ne donne pas une bonne image de Marseille."

De plus, en dehors des micros et questions posées, il a ajouté à l'égard des journalistes français : "Vous feriez mieux de venir sans vos fans."