Tout reste ouvert pour Brian Priske : "Le titre ? Tout sera possible dans les play-offs"

Le Matricule 1 a assuré sa place en play-offs mais ne compte pas pour autant se reposer sur ses lauriers.

L'Antwerp sera bien de la partie pour des play-offs qui s'annoncent passionnants.

Toutefois, Brian Priske annonce déjà qu'il ne prendra pas la fin de la saison régulière comme une préparation : "Je ne pense pas encore aux play-offs, il nous reste le match de samedi contre le Cercle et nous voulons terminer le championnat régulier d'une bonne manière", a déclaré l'entraîneur danois en conférence de presse.

Ce dernier était un observateur attentif du match de la semaine dernière entre le Cercle La Gantoise, et sait que le match de demain soir sera tout sauf facile : "Notre travail au cours des neuf derniers mois a été récompensé. Je suis fier de mes joueurs. Surtout que tout le monde a su rester calme dans les périodes turbulentes. J'espère que samedi, le Bosuil sera plein, qu'il y aura une bonne ambiance et que mes joueurs recevront des applaudissements bien mérités. Quant au Cercle, ce qu'il montre chaque semaine sur le plan physique est absolument impressionnant", analyse Priske.

Le premier objectif de terminer dans le top-4 a été atteint, le Great Old peut désormais viser plus haut : "Nous aborderons chaque match pour le gagner. Le titre ? Tout sera possible dans les play-offs. On ne l'appelle pas les 'barrages des champions' pour rien. Le Racing Genk en était proche l'année dernière aussi."