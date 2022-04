Alessio Castro-Montes: "Je suis satisfait de ma saison"

Cette saison, Alessio Castro-Montes a été replacé sur le côté gauche après la montée en puissance de Matisse Samoise.

Cette saison a été celle de la confirmation pour Alessio Castro-Montes. A 24 ans, le joueur passé par Saint-Trond et Eupen s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux gauches de notre championnat, alors qu'il a été formé sur le côté droit. "En général, je suis satisfait de ma saison. Cela n'a pas toujours été facile, surtout quand je suis sorti du onze de base. J'avais également des doutes sur mon avenir. Finalement, j'ai su m'améliorer et m'adapter dans une position différente. Mes statistiques ne sont pas mauvaises, et je peux regarder ma saison fièrement" a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Suite à la montée en puissance de Matisse Samoise, Alessio Castro-Montes a été décalé sur le côté gauche, avec succès. En plus de son travail défensif toujours très rigoureux, le joueur de 24 ans a inscrit trois buts et délivré cinq passes décisives cette saison en championnat. "Jouer à gauche en tant que droitier ouvre de nouvelles possibilités. Il y a des avantages et des inconvénients. J'ai simplement essayé de tirer le meilleur parti de cette nouvelle position. Contre Seraing j'ai eu cette belle passe décisive pour Tarik Tissoudali. Contre le Cercle, ma belle passe entre les lignes a également été décisive. Nous nous entraînons beaucoup sur ce type d'actions, et c'est bien de voir que le travail paie."