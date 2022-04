Faïz Selemani a fait ses adieux : "Probablement mon dernier match avec Courtrai, oui"

Faïz Selemani a été célébré avant la rencontre, élu "Kerel" de l'année pour sa superbe saison. Il faisait pour l'occasion son retour de blessure. Et disputait probablement ses dernières minutes à Courtrai.

Après deux matchs d'absence, Faïz Selemani (28 ans) était de retour du côté de Courtrai, juste à temps pour la dernière de la saison, et à domicile qui plus est. Présent sur le banc en début de match, il a cependant été mis à l'honneur avant le coup d'envoi : sans surprise, le Comorien a été élu joueur de la saison par les supporters du KV Courtrai. "Ca me fait plaisir, bien sûr, mais j'aurais préféré fêter ce trophée avec une victoire au bout", regrette-t-il après la rencontre.

La saison de Courtrai se termine sur une nouvelle défaite, et en roue libre. Un 0/18 pour terminer, ce n'est pas ce que Selemani espérait. "Je ne sais pas ce qui nous manquait. Nous avons montré de belles choses récemment, mais à chaque fois, il manquait un petit quelque chose. Maintenant, voilà, la saison est finie, j'imagine qu'il y aura des amicaux au programme". Difficile d'imaginer l'attaquant se motiver : c'était probablement sa dernière apparition en compétition avec les Kerels. "En effet, c'était mon dernier match ici, sauf surprise. La direction le sait, mes équipiers le savent, on en a parlé.

Enfin sa chance au top ?

Après une belle saison couronnée de 13 buts et 6 assists, Faïz Selemani va donc pouvoir passer un palier. "Il y a des offres, de Belgique, de l'étranger. On verra ça, je n'ai pas encore commencé à analyser les possibilités", assure-t-il. Une chose est sûre : on imagine bien l'ancien de l'Union passer un palier, un peu à l'image d'un Tissoudali qui a pris une autre dimension à peu près au même âge une fois arrivé dans une équipe plus dominante. "Je reste sur deux bonnes saisons, celle-ci était peut-être ma meilleure. Donc oui, j'aimerais montrer que j'ai les qualités pour le top désormais", conclut Selemani avec le sourire. Affaire à suivre, donc.