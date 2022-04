Gaëtan Englebert : "Nous méritons d'être là où nous sommes et d'y rester"

Après la plantureuse victoire de mercredi face à La Louvière Centre (10-0), le RFC Liège a aligné un deuxième succès de suite contre Mandel United ce dimanche (3-1).

Le RFC Liège signe un six sur six à domcile cette semaine et a réalisé la bonne opération du week-end. "C’était un match compliqué après les dix buts marqués mercredi car un relâchement inconscient pouvait survenir car on peut penser qu’il suffit de monter sur le terrain pour gagner. Mais ce ne fut pas le cas, nous avons fait ce qu'il fallait faire à part ce court passage à vide durant lequel nous avons encaissé. Nous avons bien géré la rencontre", a confié Gaëtan Englebert après la rencontre du matricule 4 avant de poursuivre.

"Nous sommes dans la dernière ligne droite"

Liège occupe actuellement la troisième place du classement en Nationale 1 et semble bien parti pour rester dans le top 4 synonyme de playoffs. "Nous montrons depuis quelques matchs que nous méritons d’être là où nous sommes et d’y rester. Il faut continuer à jouer de la sorte et gagner, puisqu’il n’y a que de cette manière que nous y arriverons. Nous sommes dans la dernière ligne droite, et personne n'a donc plus droit à l'erreur", a souligné le coach des Sang et Marine.

"Profiter de notre forme actuelle pour réaliser un résultat en déplacement"

Les Liégeois se déplaceront à Tirlemont le week-end prochain. "Nous devons profiter de notre forme actuelle pour réaliser un résultat en déplacement. Avec notre public, c’est un match que l’on jouera presque à domicile. À nous de montrer le même visage qu’ici à Rocourt", a conclu Englebert.