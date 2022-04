Premiers pas au plus haut niveau pour Maxim Deman : "J'aurais aimé garder les trois points à domicile"

Le jeune gardien a joué ses premières minutes sous la vareuse de Courtrai face à Anderlecht.

Courtrai déforcé à l'heure d'accueillir Anderlecht pour le dernier match de la saison, Karim Belhocine a décidé de faire confiance à Maxim Deman (20 ans) dans les cages. Un baptême du feu, où le portier s'est illustré malgré la défaite et les 3 buts encaissés.

"Je suis content de mes débuts, mais je suis aussi déçu", a déclaré Deman à Het Laatste Nieuws. "J'aurais aimé garder les trois points à domicile et ça en faisait partie. À mon avis, il y a peu de meilleurs matchs pour faire vos débuts. Mais un match de football, reste un match de football. Je joue toujours avec la même attitude positive. Pour moi, un match contre Anderlecht est tout aussi important qu'un match U23 contre Waasland-Beveren, par exemple."

En tout cas, il a gardé la tête sur les épaules. "Bien sûr que j'étais stressé, mais c'est normal. Un peu d'adrénaline saine ne peut pas faire de mal. Quand j'ai pu attraper un ballon la première fois, ça m'a donné un coup de fouet. J'ai eu un bon réflexe sur une tentative d'El Hadj en première mi-temps et ça m'a redonné le moral pour la suite du match. Nous nous sommes montrés devant notre public, mais malheureusement c'est un peu l'histoire de notre saison. Nous méritions plus, mais nous sommes laissés les mains vides."

La saison de Courtrai est finie, mais Deman, lui, n'est pas encore en vacances : il est étudiant, et les examens arrivent bientôt. "Je pense que c'est dommage, mais maintenant je peux me concentrer pleinement sur mes études. J'étudie l'histoire à la Kulak. C'est parfois difficile de le combiner avec le football professionnel, mais ça marche."

"C'est maintenant ma seizième année avec ce grand club. J'ai une explication logique pour laquelle si peu de jeunes joueurs y percent. Nous sommes très proches de Bruges et les meilleurs y vont. Gand attire aussi beaucoup de joueurs ici.

Son père, Patrick Deman, est entraîneur des gardiens à Courtrai. « C'est papa à la maison, c'est coach ici. On essaie de parler le moins possible de foot à la maison. J'espère avoir ma chance plusieurs fois et c'est pourquoi je continue à travailler dur à l'entraînement."