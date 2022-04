Deux joueurs du Real prêts à déménager à l'Inter?

Ils n'ont pratiquement plus aucune minute de temps de jeu chez les Merengues.

En quête de joueurs désireux de donner un nouveau souffle à leur carrière, l'Inter Milan se penche sur deux indésirables du Real Madrid. Selon le Corriere dello Sport, le champion d'Italie vise le milieu de terrain Dani Ceballos (25 ans, 11 apparitions toutes compétitions cette saison) et l'attaquant Luka Jovic (24 ans, 17 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison).

Très peu utilisés par Carlo Ancelotti, l'Espagnol et le Serbe ne seront pas retenus en cas d'offres intéressantes lors du prochain mercato estival. Un chèque de 35 millions d'euros pour les deux joueurs pourrait suffire au bonheur de la Maison Blanche.