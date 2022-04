L'Antwerp et Westerlo mettent à l'essai deux Sud-Africains

Ces jeunes pousses arrivent en provenance des Kaizer Chiefs.

Club iconique en Afrique du Sud, les Kaizer Chiefs ont annoncé via un communiqué que ses deux jeunes joueurs Mduduzi Shabalala (18 ans) et Bontle Molefe (19 ans) avaient respectivement rejoint Westerlo et l'Antwerp.

Shabalala a joué avec la réserve des Kaizer Chiefs la saison dernière. Il s'entraînera avec les U21 de Westerlo lors des deux prochaines semaines.

Molefe, évoluant au poste de gardien, sera quant à lui intégré au groupe des Espoirs anversois durant un mois.