Un champion du monde rejoint Lionel Messi à l'Inter Miami

L'Inter Miami compte un champion du monde de plus. Rodrigo De Paul rejoint le club de MLS en provenance de l'Atlético Madrid.

L'Inter Miami ressemble de plus en plus à "Lionel Messi & friends". Après ses anciens coéquipiers Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets, et alors que 10 joueurs argentins ou d'origine argentine évoluaient déjà au sein du club de David Beckham, voilà que Rodrigo De Paul (31 ans) a lui aussi rejoint Miami.

Le milieu de terrain, champion du monde en 2022 aux côtés de Messi, est transféré pour 15 millions en provenance de l'Atlético Madrid. Il signe en MLS pour quatre saisons, quatre ans après être arrivé chez les Colchoneros en provenance de l'Udinese.

De Paul s'était imposé comme l'un des métronomes de l'entrejeu de Diego Simeone, et faisait office de "lieutenant" de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il compte 78 caps avec l'Argentine, et a disputé 187 matchs pour les Colchoneros.

L'Inter Miami affronte le FC Cincinnati ce week-end, et Rodrigo De Paul sera présenté en avant-match par le club floridien. Messi est suspendu pour cette rencontre.