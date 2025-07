"Il se croit plus grand que le Club" : la situation de Jashari agace bien au-delà de Bruges

Hein Vanhaezebrouck ne ménage pas Ardon Jashari. Le milieu suisse insiste pour rejoindre l'AC Milan et avait séché plusieurs entraînements.

Hein Vanhaezebrouck juge l’attitude d'Ardon Jashari inacceptable. "Sur le terrain, il a été fantastique, rien à redire", commence-t-il sur Het Nieuwsblad. "Mais tout ce cirque autour de lui maintenant ? C’est vraiment pas possible."

"En Suisse, Jashari avait fait le malin. On voit que c’est son agent qui pousse, mais au final, ça se retourne contre lui. Le Club doit rester ferme."

Pour Vanhaezebrouck, Bruges ne doit surtout pas baisser sa demande de 40 millions d’euros tant que le joueur n’adopte pas un comportement plus professionnel. "S’il reste pro, qu’il joue les gros matchs, alors là tu peux dire : Ok, pour 35 millions tu peux partir. Mais là, il se croit plus grand que le Club. Un joueur ne peut pas se permettre ça."

"Moi, je n’ai jamais participé à ce genre de cinéma. Un contrat, ça doit être respecté des deux côtés. C’est normal que les clubs demandent que les joueurs prennent leurs responsabilités, surtout quand ils viennent d’être élus Joueur Pro de l’Année."

Vanhaezebrouck met aussi en garde sur l’impact de cette situation. "Qui peut garantir qu’il vaudra 40 millions l’année prochaine ? En forçant les choses comme ça, il risque de se tirer une balle dans le pied. Une saison ratée, une blessure… et sa chance s’éloigne."