"Considérer la RAAL comme la meilleure équipe du championnat" : premier choc, et premier piège pour le Standard ?

C'est le grand jour pour la RAAL et le Standard, qui s'affrontent dans le cadre de la première journée de championnat, ce samedi soir. Mircea Rednic ne veut certainement pas sous-estimer le promu, qui fera tout pour battre les Rouches.

C'est une affiche spéciale qui se tiendra à l'EASI Arena, ce samedi soir. La RAAL La Louvière, dans son nouveau stade, fête son retour en Jupiler Pro League par la réception du Standard, qui se déplacera donc sans ses supporters. Les joueurs de Mircea Rednic vont affronter ceux de Frédéric Taquin, qui seront évidemment désireux de commencer leur parcours dans l'élite sur une bonne note.

"Je l'ai expliqué à mes joueurs. Il ne faut jamais penser que c'est une équipe qui vient de monter cette année. On doit les prendre comme la meilleure équipe du championnat. On va respecter notre adversaire. Quand tu joues contre le Standard, tout le monde veut gagner. C'est l'ambition des joueurs et des supporters là-bas. C'est pour ça qu'il faudra être à 100 % concentrés et préparés, parce que c'est un match difficile", assurait le T1 des Rouches en conférence de presse, vendredi.

On doit prendre la RAAL comme la meilleure équipe du championnat"

Une rencontre qui se tiendra sur un terrain synthétique de toute nouvelle génération. La pelouse sera donc différente de celle que l'on peut connaître à Saint-Trond, par exemple, ou dans les différents centres d'entraînement, comme au SL16 Football Campus. Le Standard a donc trouvé un autre terrain synthétique plus récent dans la région liégeoise pour s'entraîner en cette fin de semaine.

"Vous savez, les conditions... Quand on joue sur un terrain synthétique, c'est normal que ça change. Mais j'ai entendu que c'était un bon terrain. On s'est entraînés sur un terrain synthétique cette semaine et on a fait le maximum pour s'adapter."

Un jeu plus attractif, en n'oubliant pas les principes de base

S'adapter, et proposer un football plus attractif que la saison dernière. Comme ne le cachait pas Marlon Fossey quelques minutes après son entraîneur, le Standard veut à nouveau produire un jeu plus excitant, mais Mircea Rednic ne compte pas négliger l’assise défensive pour autant.

"Vous connaissez ma philosophie. Premièrement, on doit partir d'une bonne assise défensive. J'ai vu cette équipe de la RAAL jouer de deux manières différentes pendant sa préparation : une manière de rester bien groupés, une équipe très disciplinée. Après, ils sont sur les contre-attaques parce qu'ils ont des joueurs avec de la vitesse. Ils ont aussi essayé, quand ils étaient menés, de jouer plus haut. Ça veut dire qu'ils sont préparés pour les deux situations."

Parler de Play-Offs maintenant, ça ne sert à rien"

Un vent nouveau souffle sur le Standard et commencer avec une première victoire pourrait bien sûr lancer les hostilités de la meilleure des manières. Rednic ne s'enflammera toutefois pas en cas de victoire, sachant très bien que le chemin est encore très long.

"On pense à nous. Je dis parfois que déjà parler de play-offs, etc., ça ne sert à rien. Moi, je veux réfléchir match par match. Ici, c'est le premier match et c'est le plus important. Ensuite, on aura deux rencontres à la maison", a-t-il conclu.