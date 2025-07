Senne Lammens seul au sommet : aucun gardien en Europe ne fait mieux

Son avenir est flou, mais ses arrêts sont nets. Vendredi soir face à l’Union, Senne Lammens a sorti un grand match. À la 23e minute, il a stoppé le penalty de Promise David.

Malgré les incertitudes autour de son transfert, le jeune gardien belge reste numéro un dans les cages de l’Antwerp. Son entraîneur Stef Wils a maintenu sa confiance.

Le club ne compte pas brader son dernier rempart. L’Antwerp demanderait au moins 20 millions d’euros pour le laisser partir. Plusieurs clubs anglais sont à l'affût, dont Manchester United, Leeds et Aston Villa.

Lammens a des envies de départ et c'est normal. Il disait en interview que c'est le moment pour lui de passer un cap. Le portier veut évoluer dans un grand championnat comme la Premier League par exemple.

5 - Royal Antwerp goalkeeper Senne Lammens saved five penalties since the start of last season, more than any other goalkeeper in the Top 10 European Leagues over that period.