"Je lui ai demandé s'il était prêt à jouer, il m'a répondu que sa tête était ailleurs"

Franjo Ivanovic n'était pas de la partie contre l'Antwerp, hier. Il était pourtant présent au Bosuil, sans doute pour accompagner le noyau une dernière fois.

Comme attendu, Franjo Ivanovic n'était pas dans le groupe pour la reprise de l'Union. L'attaquant croate, auteur d'une première saison à 21 buts au Parc Duden, est très convoité. La direction a déjà repoussé une offre de 20 millions (plus 5 de bonus) provenant de Côme, mais est tout de même en passe de céder son buteur à Benfica.

Les négociations avec les Lisboètes avancent bien. Ivanovic devrait s'y engager dans les prochains jours, son absence est un signal clair en ce sens. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli n'a pas cherché à noyer le poisson le concernant.

"Il n'est pas encore parti mais il est convoité, c'est plus que visible. C'est le cas depuis le début de la préparation. C'est un garçon avec une mentalité fantastique. Avant la Supercoupe, je lui ai demandé s'il était prêt à jouer, il m'a répondu qu'il le voulait absolument et a fait un match d'un très haut niveau. Je lui ai posé la même question hier et il m'a répondu : 'Coach, honnêtement, ma tête n'est pas ici'", raconte l'entraîneur unioniste.

Une relation très transparente

"Est-ce que je suis déçu ? Non, c'est quelqu'un de très honnête qui était encore ici dans le vestiaire avec nous. Avec l'expérience de la saison passée, si un joueur intègre comme Franjo nous demande de ne pas l'intégrer dans le noyau, je pense que c'est logique de ne pas le faire", poursuit Poco.

Il y a un an, à pareille époque, l'Union avait débuté le championnat à Dender avec des garçons qui allaient quitter le club comme Cameron Puertas, Dennis Eckert ou Elton Kabangu. La construction du noyau est plus avancée aujourd'hui : "La suite est que Raul (Florucz) a eu ses premières minutes en championnat et a déjà pu montrer de quoi il était capable".