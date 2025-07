Un geste raciste fait scandale à l'Antwerp : le club prend la parole

Le match entre l'Antwerp et l'Union a été marqué par un geste raciste visant Promise David. Le club anversois a réagi fermement et promet des sanctions.

La saison de Pro League a démarré vendredi soir par un duel entre l’Antwerp et l’Union Saint-Gilloise 1-1. Mais ce premier match a été éclipsé par un incident grave en tribune.

Pendant la rencontre, un supporter de l’Antwerp a imité un singe en visant l’attaquant de l’Union, Promise David. Le Canadien n’a pas vu le geste raciste. La scène a été repérée et relayée grâce aux réseaux sociaux.

Face à l’indignation, l’Antwerp a réagi fermement sur X. "Lors de notre match contre l’Union, des images ont montré que deux supporters faisaient des gestes racistes à l’encontre de Promise David."

"Le RAFC se désolidarise de ce comportement répréhensible et le condamne fermement", a poursuivi le club. "En collaboration avec les autorités compétentes, nous ferons tout notre possible pour identifier les coupables et les sanctionner de manière appropriée."

Le football belge aurait aimé commencer sa saison autrement. Tout notre soutien à Promise David. Le racisme n'a pas place dans notre société.