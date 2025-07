"Un match de reprise avec beaucoup de nervosité" : les enseignements de Pocognoli après le premier test anversois

Pas encore de victoire pour l'Union Saint-Gilloise. Après le partage à l'Antwerp, Sébastien Pocognoli a confirmé que l'équipe est encore en plein rodage.

"Ce n'est jamais un déplacement évident, le scénario du match était attendu, avec une équipe anversoise bien organisée, solide dans les duels", commence Pocognoli. "On a eu du mal à renter dans le match. Je dois quand même dire qu'on a été surpris par la composition de l'Antwerp mais on s'est vite adapté, on est toujours préparés à un changement de système de dernière minute. Les 25 premières minutes étaient compliquées, c'était un match de reprise, avec beaucoup de nervosité", explique-t-il.

Le T1 unioniste a préféré ce qu'il a vu de la part de ses hommes en deuxième mi-temps : "On encaisse sur un coup franc qui n'était pas nécessaire. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réaction en deuxième période. Avec notre statut, c'est le genre de situation qu'on doit parvenir à retourner en notre faveur. C'était un bon test et de ce point de vue, c'était positif".

L'Union se cherche encore

Poco pointe aussi les débuts de Cristian Makaté en championnat et le bel arrêt de Vic Chambaere, deux jeunes qui ont marqué des points. "Certes, on n'a pas réussi à trouver l'espace libre, mais c'est aussi dû au manque d'automatismes. On aurait pu faire beaucoup mieux mais c'est un point que je prends, vu la physionomie de la rencontre, c'est toujours plaisant de revenir au score. Félicitations aussi à Stef Wils pour ce premier match et cette prestation pleine".

L'Union a longtemps éprouvé des difficultés à se créer des occasions de plein jeu. Les Bruxellois ont-ils senti plus d'attentisme dans le camp adverse de par leur statut ? "Je ne pense pas que notre statut va provoquer un changement de plan de jeu chez l'adversaire, chaque coach fait en fonction de ses forces. L'Antwerp s'est forcément adapté à nous mais est en reconstruction, sans doute plus que nous".

"On a joué des blocs bas la saison dernière et on en jouera encore. Le plus important face à ce genre de dispositifs, ce sont les connections avec le milieu de terrain. En deuxième mi-temps, c'était mieux quand on a réussi à passer entre les lignes de l'Antwerp, en osant jouer vers l'avant. Ces connexions n'étaient pas encore toutes présentes, cela s'explique. C'était la première fois que Raul Florucz jouait avec Cristian Makaté, Anouar et les autres", conclut Pocognoli, pour qui les prochaines semaines d'entraînement s'annoncent instructives.