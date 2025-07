C'est presque bouclé : le RWDM a trouvé son nouvel entraîneur

Le Sporting Hasselt perd son coach Frédéric Frans, parti au RWDM après une saison réussie. "Je perds un entraîneur, mais je gagne un ami pour la vie", a confié le président Sam Kerkhofs.

Frédéric Frans a failli faire monter Hasselt, tout juste promu, une deuxième fois d’affilée. Mais c’est finalement l'équipe réserve de la Gantoise qui a décroché le titre. Ses résultats n’ont pas tardé à attirer l’attention. Aujourd’hui, c’est au tour de l’entraîneur de faire ses valises.

Le RWDM a approché Frans après l’échec des pistes Touré et Losada. "J’ai tout de suite dit qu’ils devaient d’abord trouver un accord avec Hasselt, car j’avais un contrat jusqu’en 2026", explique Frans dans Het Belang van Limburg. Le transfert a été finalisé vendredi soir.

Ce choix n’a pas été facile pour lui. "J’ai des sentiments partagés. Je veux progresser comme entraîneur et on me propose un joli contrat de trois ans, mais je laisse beaucoup d’amis à Hasselt. Cela dit, quand le train passe, il faut monter."

"On lui est très reconnaissants pour tout ce qu’il a apporté ici.", confie Kerkhofs. "Le RWDM est un niveau au-dessus, on le sait bien. On ne peut pas lui offrir les mêmes conditions."

Hasselt cherche un nouveau coach. En attendant, l’adjoint Davy Sroka prend le relais. Le club espère trouver quelqu'un avant le match de coupe contre Hades.