Après avoir fait scandale, le transfert polémique de Michel Vlap n'aura finalement pas lieu

Michel Vlap fait scandale aux Pays-Bas depuis plusieurs jours, pour avoir été tout proche de signer au Spartak Moscou. Un transfert qui tombe finalement à l'eau, mais pas en raison de la polémique créée.

Michel Vlap (28 ans) défraie la chronique depuis la semaine passée et l'annonce de son transfert presque réglé en direction du Spartak Moscou. L'ancien milieu de terrain du RSC Anderlecht, qui évolue au FC Twente depuis 2021, semblait sur le point de rejoindre le championnat russe. Dans le contexte actuel, à savoir la guerre qui fait toujours rage en Ukraine, les observateurs néerlandais s'étaient déchaînés à l'encontre de Vlap.

Mais ce transfert polémique ne va finalement pas se faire, affirme ce samedi le Telegraaf, quotidien néerlandais de référence. En effet, après une première offre du Spartak, le FC Twente avait émis un ultimatum au club russe, ultimatum fixé à ce vendredi soir.

"Nous n'avons rien entendu de leur part. Il serait donc étonnant que nous parvenions à un accord", expliquait Jan Streuer, directeur technique de Twente, sur RTV Oost ce vendredi.

Ce n'est donc pas en raison des polémiques que le transfert est tombé à l'eau. Michel Vlap lui-même était ouvert à un départ en Russie, et le FC Twente a déjà fait des affaires avec le Spartak Moscou il y a peu, Manfred Ugalde ayant rejoint le club de la capitale russe pour 13 millions d'euros.

Mais un départ de Vlap reste dans les cordes : l'ex-Mauve n'a plus qu'un an de contrat, et est évalué à 5 millions d'euros sur Transfermarkt. Le Telegraaf affirme qu'une prolongation n'est cependant pas exclue.