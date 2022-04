Mouscron, le couac de trop?

L'Excel Mouscron n'aura pas sa licence pour la D1B...est-ce la fin du club?

La nouvelle est tombée ce mercredi: l'Excel Mouscron, qui a assuré son maintien sur le terrain tout au long de la saison, n'a pas obtenu sa licence pour la saison prochaine. On ne va pas se mentir, cette nouvelle n'étonne personne dans le monde du football.

Tout au long de la saison, il n'y a eu que des problèmes extra-sportifs au Canonnier. Les joueurs en sont même venus à faire grève afin de percevoir leur salaire. De plus, et on le sait, la dette du club ne fait que de s'agrandir au fil des semaines. Du coup, Gérard Lopez pense plus que jamais... à quitter le navire. Il serait même prêt à vendre le club pour un Euro symbolique.

Mais qui va prendre cette décision? Sachant qu'en plus, si ce rachat ne se fait pas rapidement, le club évoluera en D2 Amateurs la saison prochaine, en débutant avec 3 points de penalité. Enfin, la société qui gère les activités du Canonnier ne veut plus du club dans ses infrastructures....Mais il y a pire: le club pourrait être radié.

Cela sent tout doucement la fin du monde pour le REM. Quelles sont les solutions pour empêcher ce désastre? Un investisseur sorti de nulle part pour redresser la barre et tout recommencer en D2 Amateurs. Ce serait la meilleure chose, et cette fois faire ce qu'il faut pour remonter les échelons à un rythme normal. C'est tout ce que l'on peut souhaiter aux Hurlus.