Leipzig s'impose et dépasse Leverkusen

Belle semaine pour Nkunku et ses coéquipiers.

Après s'être qualifié pour les demi-finales de l'Europa League, Leipzig a continué sur sa lancée en s'imposant ce dimanche soir sur la pelouse de Leverkusen dans le choc du haut de tableau de la Bundesliga.

En effet, avant le début du match, Leverkusen était devant son adversaire du jour et ces derniers ont donc changé la donne. C'est Szoboszlai qui a marqué le premier et seul but du match en seconde période (69', 0-1) sur une nouvelle passe décisive de Christopher Nkunku. Leipzig prend donc la troisième place du classement, loin, très loin derrière le duo infernal Bayern - Dortmund.

Le plus important pour Leipzig, c'est de prendre trois points d'avance sur Fribourg qui est cinquième.