Mbark Boussoufa a décidé de raccrocher les crampons : "J'ai choisi de dire stop depuis bientôt deux ans"

Il y a presque deux ans, Mbark Boussoufa a arrêté de jouer au football. Le Marocain a participé à la rencontre de gala en l'honneur de son ancien équipier Olivier Deschacht ce samedi.

Mbark Boussoufa a décidé de raccrocher les crampons il y a maintenant deux ans. "J’ai choisi de dire stop depuis bientôt deux ans. Je n’avais plus envie d’encore jouer. Si je désire rester dans le monde du football ? Je pense bien mais je n’ai pas encore décidé dans quel rôle. Je garde l’esprit ouvert", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

Le Marocain n'a pas l'ambition de devenir entraîneur. "Ce n'est pas quelque chose que je recherche vraiment ou que j'aimerais devenir. Le métier d'entraîneur est différent de celui de joueur de football professionnel. En tant que footballeur, vous êtes concentré sur vous-même, alors qu'en tant qu'entraîneur, vous êtes responsable de toute l'équipe. Il y a tellement plus que ça. Mais nous verrons plus tard ce qu'il en sera finalement. Maintenant, je profite de ma retraite et de ma vie", a conclu l'ancien joueur de La Gantoise et du Sporting d'Anderlecht qui ne sera pas au Heysel ce lundi pour des raisons familiales qui le retiennent à Amsterdam.