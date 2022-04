Mouscron termine sur une défaite, Virton sur un nul

Les Hurlus ont aligné une équipe mixte.

Destins croisés pour les deux clubs francophones ce dimanche soir en clôture de la saison de D1B. L'Excel Mouscron, qui alignait une équipe mixte composée de jeunes joueurs du centre de formation et de pros, s'est incliné sur la pelouse de Waasland-Beveren sur le score de 2-0. Maderner a ouvert le score sur penalty (56', 1-0) devant ainsi le meilleur buteur du championnat. Le deuxième but est un but contre son camp de Simba (71', 2-1). Est-ce le dernier match de Mouscron? On verra dans les prochaines semaines.

Dans l'autre rencontre, Virton est revenu du Lierse avec un petit point après avoir mené très longtemps sur un but de Hervé Kagé (9', 0-1). Mais dans les arrêts de jeu, Liongola a égalisé sur penalty (90', 1-1). un point pour tout le monde, Virton peut maintenant voir venir la suite avec, qui sait, un maintien du club en D1B.