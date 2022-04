Pascal Dupraz : "C'est magique et exceptionnel"

L'AS Saint-Etienne a remporté trois points importants contre Brest (2-1) ce samedi en Ligue 1, et réussi à provisoirement se sortir de la zone rouge.

Pas forcément satisfait du contenu, l’entraîneur de Saint-Étienne Pascal Dupraz préfère retenir l’essentiel : la victoire.

"Ce n’est pas le match le plus abouti de l’ASSE depuis que j’ai repris l’équipe le 15 décembre, il faut le reconnaître. Mais les joueurs ont eu le mérite de revenir et de gagner après une nouvelle bévue défensive qui nous pénalise dès la 8e minute. (...) Y a un 12e homme qui nous tance logiquement après la défaite à Lorient, qui nous rentre dedans par rôle interposé. Mais dès lors que les garçons s’emploient, ils sont derrière eux. C’est magique et exceptionnel", a lâché le coach stéphanois au micro de Prime Video.