À côté d'Axel Witsel, la direction du Standard a bien avancé sur plusieurs dossiers... mais va enfin devoir concrétiser

Si plusieurs dossiers sont bien avancés, le Standard n'a toujours pas officialisé la moindre recrue pour la saison prochaine. Les Rouches reprendront l'entraînement dans un peu plus de deux semaines.

Équipe au plus faible bilan durant les Europe Play-Offs, le Standard doit à nouveau se remodeler en vue de la saison prochaine. Les nombreux joueurs prêtés vont quitter le club, tandis que Matthieu Epolo, Ilay Camara, Marlon Fossey et Nathan Ngoy sont sur la liste des transferts. Ibe Hautekiet est courtisé, et d'autres départs sont encore possibles.

Marc Wilmots, qui a pris ses fonctions de directeur sportif il y a maintenant deux semaines, va devoir trouver les bons profils pour repeupler un effectif qui ne compterait, si l’on ne prend en compte que les joueurs déjà présents, qu’entre douze et quinze éléments à la reprise, dont une majorité de défenseurs.

Le dossier Witsel en attente, le Patro se montre ferme pour Adnane Abid

En premier lieu, la nouvelle direction des Rouches a grandement avancé sur le dossier Axel Witsel, désormais en attente. Le médian défensif a toujours déclaré vouloir disputer la Coupe du monde des clubs, ce qu’il fera avec l’Atlético de Madrid, et ne prendra une décision sur son avenir qu’à son retour. Au Standard, un contrat de deux ans l’attend sur la table, prêt à être signé.

En parallèle, Marc Wilmots a avancé sur d'autres dossiers, comme celui d’Adnane Abid, lui aussi mis sur pause. Le Standard a formulé des offres de 1 M€ et 1,25 M€ au Patro Eisden, toutes deux refusées. Le matricule 16 ne saura pas aller beaucoup plus haut, et le club de Challenger Pro League le sait — et en joue — malgré l’envie du joueur de changer d’air.

Concernant Thomas Henry, prêté par le Hellas Vérone à Palerme, le Standard aimerait éviter de devoir payer une indemnité de transfert. L’attaquant français souhaite rejoindre Sclessin, mais son club italien hésite à résilier son contrat et pourrait être tenté de négocier une compensation. Une solution va devoir être trouvée...

Des avancées, mais pas encore de concrétisation... et le temps presse

Et vite, car les Rouches, comme les autres équipes de la Jupiler Pro League, reprendront déjà le chemin de l’entraînement dans un peu plus de deux semaines. Or, l’effectif actuel est évidemment loin d’être suffisant.

Le Standard, qui aurait également discuté avec Seid Korac, Casper Nielsen et Ryan Merlen, est bien avancé sur plusieurs dossiers. Mais il va maintenant falloir concrétiser. Les supporters le réclament, tout comme une clarification concernant Ivan Leko, dont l’avenir en bord de Meuse est toujours très incertain.