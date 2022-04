Deinze se sépare de Wim De Decker

La fin d'une aventure longue d'une saison et demie. Le personnel technique a également été remercié.

Le KMSK Deinze a annoncé ce lundi qu'il se séparait de son entraîneur principal Wim De Decker. Il avait été nommé T1 en mars 2021 après le départ de David Gevaert. Le résultat en championnat cette saison, 4e et donc assuré de rester en D1B, n'a pas plaidé en sa faveur auprès des dirigeants de l'ambitieux club.

Le T2 Pieterjan Monteyne, le T3 Flavien Le Postollec, l'entraîneur des gardiens Brian Vandenbussche et le préparateur physique Frederik Bracke ne seront également plus au club la saison prochaine.

"C'était une décision difficile, mais le club et les entraîneurs ont convenu de se séparer après la saison 2021-22. Ce personnel a toujours été professionnel et attentionné pour tout le monde, et s'est toujours plié en quatre pour l'équipe. Nous tenons donc à exprimer notre profonde gratitude", a communiqué Deinze.

Wim De Decker s'est également exprimé à ce sujet : "Cela a été une très belle expérience pour moi et pour le reste du personnel. Nous avons pu poser les bases nécessaires sur lesquelles le club peut désormais s'appuyer. Mon staff et moi souhaitons plein succès au club."