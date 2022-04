Investcorp est entré en "pourparlers exclusifs" avec les propriétaires actuels de l'AC Milan

Le fonds américain Elliott, propriétaire du club lombard depuis 2018, a entamé des négociations exclusives avec le gestionnaire d'actif Investcorp, basé à Bahreïn. D’après l’ambassade de Bahreïn en Grande-Bretagne, l’offre d’Investcorp atteint 1,1 milliard de dollars (1,02 million d’euros). Il y a quatre ans, Elliott Management Corporation s’était offert le club italien pour 760 millions d’euros. Elle ferait entrer pour la première fois les investisseurs du Moyen-Orient dans le calcio.

L'AC Milan, le troisième club le plus titré au monde, s'apprête à changer de mains pour la quatrième fois en cinq ans. Sur son site internet, Investcorp se présente comme "l’un des principaux gestionnaires mondiaux" permettant aux familles du Moyen-Orient d'investir leur richesse dans des opportunités d’investissements alternatifs. La société gère 42 milliards de dollars (38,8 milliards d'euros) d'actifs à travers le monde.

