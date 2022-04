Sven Kums aimerait prolonger à La Gantoise

Sven Kum a encore un an de contrat chez les Buffalos, mais si ça ne tenait qu'à lui, il étendrait encore son séjour.

Sven Kums se sent visiblement très bien à Gand. Physiquement affûté et en grande forme sur le plan sportif, le milieu de terrain sera en fin de contrat en 2023. Et après? "Une fois ce contrat expiré, j'aurai 35 ans. Mais ils peuvent me proposer une année de plus. Je me sens bien ici et je me vois bien, pourquoi pas, y terminer ma carrière", déclare-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"Si ça ne tient qu'à moi, je pourrais jouer une année par la suite, mon physique suit. Si j'ai la sensation que c'est fini, ce ne serait pas correct de demander un an de plus au club. Ce club et ces personnes m'ont donné beaucoup et je ne veux pas continuer si j'ai l'impression que le niveau ne suit plus", ajoute Sven Kums. "Mais je me sens encore bien".

Je ne descendrai pas d'un échelon

Et si les Buffalos ne lui proposent pas de contrat alors qu'il veut encore jouer ? "Un autre club ? Je ne peux pas dire, on ne sait pas ce qui se passera dans un an. Si je n'ai pas d'offre ici et que je veux encore jouer, je regarderai aux options. Mais descendre d'un échelon, ça, non", conclut Kums.