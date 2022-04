Un joueur prêté par le Real pourrait rester en Serie A

L'Espagnol est prêté à la Viola jusqu'à la fin de la saison. Son avenir est encore incertain.

Selon Tuttomercatoweb, le latéral espagnol de 26 ans Alvaro Odriozola a des chances de rester à la Fiorentina l'an prochain.

En effet, prêté par le Real depuis l'été dernier et auteur de 24 matchs (1 but, 1 assist avec la Viola) cette saison, Odriozola pourrait compter sur l'intérêt des dirigeants florentins. Le Real ne serait pas non plus contre céder le joueur mais quelque chose coince : il n'y pas d'option d'achat dans le contrat de prêt actuel, et tant le salaire - 4 millions annuels - et le prix fixé par le club espagnol - 20 millions d'euros - ne seraient pas dans les capacités de la Fiorentina. Une possible solution serait alors de prolonger le contrat de prêt pour la saison prochaine et d'y inclure cette fois-ci une option - ou une obligation - d'achat. Le salaire pourrait alors être pris en compte de moitié par le Real;

Malgré sa volonté de réussir au Real, qui ne le jette pas non plus par la porte, Odriozola possède un lien fort avec les supporters de la Viola et se verrait bien continuer en Serie A.

Les prochaines discussions seront décisives. Si la Fiorentina joue dans une compétition européenne l'an prochain, cela devrait peser dans la balance.