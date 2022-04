Simone Inzaghi est prêt pour le derby de Milan : "Nous devons être prudents et concentrés"

Duel intériste ce mardi soir en Coupe d'Italie.

Qui de l'AC Milan ou de l'Inter pour rallier la finale de la Coupe d'Italie ? Ce mardi soir (21h), le verdict tombera.

Les Nerazzuri peuvent éliminer leur rival historique, avec qui ils bataillent également en Serie A pour la place de leader, au vu du score au match aller (0-0).

Interrogé en conférence de presse, le coach de l'Inter Simone Inzaghi s'est montré déterminé pour ce quatrième Derby della Madonnina de la saison. "L’équipe est pleine d’envie et de motivation. Nous savons à quel point ce match est important et ce qu’il signifie pour le club et les fans. Nous venons de trois victoires consécutives et nous sommes prêts. Nous devons être prudents et concentrés, même si c’est pour les prolongations."

"Les trois derbies ont tous été différents. On a très bien joué lors des deux premiers, alors que les deux équipes ont fait le nul lors du dernier, sachant qu’il y avait un match retour à venir et l’importance des buts à l’extérieur (l'Inter joue à domicile ce soir, ndlr)."

Gagner la Coppa, la première depuis 2011, est assurément une ambition : " C’est effectivement une finale… il faudra ensuite faire un bon travail de différenciation entre les différentes compétitions. La priorité en ce moment est la rencontre de la Coppa Italia demain, puis nous nous concentrerons sur la Roma (samedi, ndlr)."

En finale, le gagnant rencontrera soit la Juventus, soit la Fiorentina (1-0 à l'aller, retour mercredi 21h).