Le Standard s'intéresse à l'une des sensations de la saison

Le Standard et son nouveau propriétaire 777 Partners vont connaître un mercato très actif.

Selon les informations du Nieuwsblad, l'une des cibles liégeoises est déjà connue : il s'agirait de Nikola Storm (27 ans), auteur d'une saison fantastique avec le KV Malines. L'ailier compte 15 buts et 6 assists en Pro League, et a totalement explosé cette saison chez les Sang & Or, au point de se retrouver présélectionné avec les Diables Rouges.

Sans surprise donc, Storm sera très convoité cet été et le Standard fera donc partie des prétendants. Mais il faudra délier les cordons de la bourse pour s'offrir l'ancien du FC Bruges : Nikola Storm est toujours sous contrat jusqu'en 2026 au Kavé, et est estimé à 4,5 millions d'euros par Transfermarkt, ce qui semble être une estimation assez basse. Les Rouches frapperaient là un grand coup et enverraient déjà un message concernant leurs ambitions.