Andreas Hanche-Olsen : "Gagner la Coupe a été le plus beau moment de ma carrière"

Le latéral norvégien de La Gantoise Andreas Hanche-Olsen est revenu sur la belle journée de lundi dernier, où les Buffalos ont remporté la 4e Coupe de Belgique de leur histoire.

"Gagner la Coupe a été le plus beau moment de ma carrière. Je me rappelle encore de lundi dernier", s'est extasié le joueur en conférence de presse.

Monté dans les prolongations, il a converti son penalty durant une séance remportée finalement 4-3. "Tirer un penalty comme celui-là est une opportunité que tu n'as pas souvent dans une carrière. Je suis content de l'avoir saisie. C'était incroyable."

Il est maintenant temps de disputer les Europe Playoffs, où La Gantoise ne cache pas ses ambitions : "les gagner". "Cela n'a pas d'importance que nous ayons déjà un ticket européen. Nous voulons terminer le championnat en beauté. Accocher la 5e place avec le plus de victoires possibles serait bien", a assuré Hanche-Olsen.

Andreas Hanche-Olsen : "De beker winnen, was het mooiste moment in mijn carrière. Ik geniet nog altijd na van afgelopen maandag. Zo'n penalty trappen, is een kans die je niet vaak krijgt in je carrière. Ik ben blij dat ik ze gegrepen heb. Het was geweldig."

Andreas Hanche-Olsen: "The motivation of us is winning."



"Dat we al een Europees ticket hebben, maakt niet uit. We willen de competitie beëindigen in stijl. Met zoveel mogelijk overwinningen de vijfde plaats pakken, zou mooi zijn."



COBW 🔵⚪️⎜#GntGnk pic.twitter.com/2bUTjhKiPc