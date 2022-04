Mauvaises nouvelle pour La Gantoise : "Peut-être pour l'ensemble des Playoffs"

Les Buffalos, récemment auréolés du titre de vainqueur de la la Coupe de Belgique, devra probablement faire sans deux éléments très importants à leur effectif.

Ce vendredi en conférence de presse, Hein Vanhaezebrouck a partagé son ressenti quant à la victoire en finale de la Coupe et les Europe Playoffs, qui s'ouvrent ce week-end pour les Buffalos par la réception de Genk.

"J'espère que nous pourrons accueillir beaucoup de monde dimanche. Il y aura une séance de dédicaces et une séance de photos pour les fans. Et nous essaierons d'en faire un match de gala contre le Racing Genk."

Pas de bien sans mal, Laurent Depoitre - forfait de dernière minute lundi - et Andrew Hjulsager - monté au jeu puis remplacé - manqueront à l'appel dimanche et sont incertains pour la suite de la saison. "Depoitre et Hjulsager ne seront pas fit pour dimanche. Je pense même qu'on va les perdre pour l'ensemble des Playoffs. A part ça, il s'agit principalement de blessures superficielles. Les garçons étaient déjà impatients de reprendre l'entraînement. Nous voulons continuer à aller de l'avant dans les prochains matchs."