Un ancien arbitre dérape totalement !

La sortie lunaire de Djamel Belmadi sur l'arbitre qui a officié lors du barrage pour la Coupe du monde entre le Cameroun et l'Algérie (1-0, 1-2 a.p.) a provoqué de vives réactions, dont celle de Tony Chapron. L'ancien arbitre international français a eu des mots forts concernant le sélectionneur algérien.

"C’est une insulte. Ce qu’il dit est gravissime. Je pense qu’il devrait être suspendu pour un bon moment. On est clairement face à un appel à la violence. Je suis consterné par de tels propos. Si les Algériens ne vont pas à la Coupe du monde, ils ne peuvent s'en prendre qu’à eux-mêmes. Quand vous inscrivez un but à la 118e minute dans un match de barrages et qu’au final vous perdez, posez-vous des questions. Ce sont eux qui sont responsables de leur élimination, et pas l’arbitre. Je trouve ça scandaleux. Comme je le dis souvent : Les champions trouvent des solutions, les médiocres cherchent des excuses, et Belmadi est un médiocre", a estimé le consultant de Canal+.