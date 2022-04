Le FC Barcelone récupère Ansu Fati

Le jeune espagnol revient à nouveau de blessure.

Bonne nouvelle pour le FC Barcelone : Ansu Fati (19 ans) sera disponible pour rejouer ce dimanche, face à Majorque. "Ansu sera sur la liste", a déclaré son coach Xavi en conférence de presse. "L'entraînement se passe bien et il a incroyablement bien récupéré. Il est heureux et excité et peut à nouveau sourire. Si tout se passe bien, il obtiendra des minutes de jeu contre Majorque. Je suis incroyablement heureux de l'avoir ici. C'est un joueur très talentueux et je suis convaincu que nous travaillerons bien ensemble."

Fati n'avait plus joué depuis le 20 janvier, suite à des problèmes aux ischios-jambiers. Il ne compte que 10 apparitions cette saison.