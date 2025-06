Son premier trophée avec une génération dorée ? Roberto Martinez a mis fin à une longue série avec le Portugal !

Roberto Martinez n'a pas gagné de trophée avec la Belgique en 6 années. Peut-il y parvenir avec le Portugal ?

Était-ce le match de la dernière chance ce mercredi pour Roberto Martinez ? Beaucoup au Portugal semblaient en être persuadés. Le Catalan n'avait plus beaucoup droit à l'erreur après son échec à l'Euro 2024, et alors que les critiques s'abattent sur le fond de jeu insuffisant de la Seleçao.

Mené par l'Allemagne, le Portugal a cependant réussi à s'en sortir, grâce notamment à une superbe entrée au jeu de Vitinha et à un but de l'inoxydable Cristiano Ronaldo. Maintenant, la Seleçao est à un match d'un titre, qui serait le premier de Martinez à la tête d'une sélection.

Mieux : en battant l'Allemagne, l'ex-sélectionneur des Diables Rouges a mis fin à une terrible série pour le Portugal. Cela faisait 25 ans, presque jour pour jour (le 25 juin 2000) que la Seleçao n'avait pas battu la Mannschaft.

Les deux dernières confrontations avaient même très mal tourné avec une défaite 2-4 lors de l'Euro 2020, et une gifle 4-0 à la Coupe du Monde 2014. Le signe indien a été brisé, et Roberto Martinez peut souffler. Le Portugal affrontera en finale (ce dimanche) le vainqueur du match entre l'Espagne et la France prévu ce soir.

Si le Portugal soulève le trophée dimanche, il deviendra la première nation à remporter deux fois la Nations League, après en avoir gagné l'édition inaugurale en 2019.