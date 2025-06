Trop souvent en deçà des attentes, Leandro Trossard a-t-il grillé toutes ses cartouches avec les Diables Rouges ?

Souvent sous le feu des critiques pendant l'ère Domenico Tedesco, Leandro Trossard n'a pas lancé une nouvelle dynamique lors du premier rassemblement des Diables Rouges sous les ordres de Rudi Garcia. L'heure n'est-elle pas venue pour le sélectionneur français de le reléguer sur le banc ?

Le 23 mars dernier, les Diables Rouges l'ont fait ! Ils ont renversé l'Ukraine en s'imposant 3-0 à la Cegeka Arena. Les hommes de Rudi Garcia se sont maintenus en Ligue A de la Nations League malgré une défaite sur le score de 3-1 en Espagne à l'aller. Lors de cette rencontre, la plupart des joueurs belges étaient à leur niveau, à l'exception de principalement l'un d'entre eux... Leandro Trossard. Déjà fort critiqué au match aller, sa prestation à Genk n'a guère éteint les flammes de critiques à son encontre.

Cela ne fait l'ombre d'aucun doute : Leandro Trossard est le grand perdant de ce dernier rassemblement. Monté au jeu pour remplacer le joueur d'Arsenal à la 69e minute de jeu, Alexis Saelemaekers a quant à lui participé au sursaut d'orgueil de l'équipe nationale belge. Ce dernier était notamment à la base du second but inscrit par Romelu Lukaku.

Des choix forts ?

L'entraîneur français pourrait faire des choix forts pour débuter la campagne qualificative à la Coupe du Monde 2026. La Belgique affrontera la Macédoine du Nord ce vendredi au Stade national Toše-Proeski (20h45) avant de disputer un deuxième match contre le Pays de Galles au Stade Roi Baudouin lundi (20h45).

Parmi les ailiers sélectionnés figurent Jérémy Doku, Malick Fofana, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers et... Leandro Trossard. Charles De Ketelaere peut également jouer sur le côté droit. À Murcie, Rudi Garcia avait aligné l'attaquant des Gunners à gauche et le joueur de l'Atalanta de l'autre côté. Ce choix n'avait pas été très efficace. Pour la manche dans le Limbourg, Jérémy Doku prenait place sur le côté gauche tandis que Trossard était reconduit dans le onze de base, mais cette fois à droite. Alors que l'ancien mauve a délivré une passe décisive (il a tout de même parfois fait de mauvais choix et s'est enfermé), le joueur d'Arsenal était lui plus en difficulté.

Leandro Trossard sur le banc ?

C'est donc logiquement que se pose désormais la question de la crédibilité de Leandro Trossard en équipe nationale. D'autres options existent pour Rudi Garcia, même s'il est encore fort probable qu'il fasse confiance à ce dernier, qui est resté malgré tout entreprenant avec Arsenal en cette fin de saison. Sur les 7 derniers matchs de Premier League, le Diable Rouge a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives.

Le tacticien français pourrait, par exemple, aligner Alexis Saelemaekers ou Dodi Lukebakio sur le côté droit et Jérémy Doku sur la gauche s'il décide de ne pas faire débuter Leandro Trossard. Quant à Malick Fofana, il y a peu de chances de le voir démarrer. Il pourrait cependant s'agir d'un très bon super-sub. Le joueur de l'OL semble être le profil le plus intéressant pour apporter de la dangerosité en sortie de banc.