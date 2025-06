Un avenir flou à Anderlecht ? Dolberg laisse planer le doute : "J'ai eu quelques conversations avec le club"

Kasper Dolberg a pris la parole depuis le rassemblement du Danemark. Il revient sur sa saison à Anderlecht et évoque son avenir.

Kasper Dolberg s’est confié en toute franchise dans les colonnes du média danois Tipsbladet. Actuellement rassemblé avec l’équipe nationale du Danemark pour deux matchs amicaux, l’attaquant d’Anderlecht est revenu sur sa saison en Belgique et a évoqué ce qui pourrait l’attendre dans les mois à venir.

"Je n’ai pas eu l’impression tout au long de la saison que tout allait bien. Même quand je marquais des buts", confie-t-il. "Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il est clair que j’ai joué un rôle crucial et que j’ai été un élément important de l’équipe."

Dolberg, sous contrat pour encore deux saisons, prévoit logiquement de revenir à Anderlecht pour la préparation d’avant-saison. "Je pars du principe qu’il me reste deux ans de contrat. Je pense donc que je reviendrai pour faire la préparation." Une reprise et ensuite ? C’est là que les choses deviennent plus floues.

Un départ ?

"J’ai eu quelques conversations avec le club sur ce qu’il en pensait. Nous avons une bonne idée de ce qui va se passer." Sans tout dévoiler, Dolberg laisse entendre que plusieurs options sont sur la table. Il ne cache pas son ambition : évoluer un jour dans un grand championnat. Mais il le dit avec pragmatisme : "Il faut que quelqu’un veuille m’acheter."

En attendant, Dolberg reste concentré sur sa sélection, sur le terrain et sur ce qu’il maîtrise. Anderlecht l’attend cet été… à moins qu’une porte ne s’ouvre d’ici là.