Un nouvel indice vers le grand retour de Lukaku à Anderlecht ?

Romelu Lukaku n'a rien confirmé, mais son nouveau projet fait parler. À Anderlecht, l'espoir d'un retour grandit doucement.

Romelu Lukaku ne laisse jamais les choses au hasard. Ces derniers jours, une rumeur circule dans une commune bien connue des amateurs de football belge. Quelque chose se prépare. Et quand le nom de Lukaku est prononcé, les regards se tournent immédiatement vers le passé… et peut-être l’avenir.

Selon Het Nieuwsblad, l’attaquant des Diables Rouges aurait un projet bien concret : la construction d’une nouvelle maison dans une commune où il a déjà vécu par le passé (Dilbeek).

Willy Segers, bourgmestre de la commune en question, a laissé filtrer quelques mots qui alimentent la curiosité : "Ce n’est pas encore officiel. Mais j’ai aussi entendu parler des projets de construction de Romelu." De quoi éveiller l’attention des supporters anderlechtois, toujours à l’affût d’un signe, même discret.

Ceux qui connaissent bien Lukaku se rappellent d’une promesse. Une promesse faite à son fils, presque comme un engagement personnel : rejouer un jour à Anderlecht. Et si ce projet immobilier n’était pas seulement une affaire privée, mais un pas symbolique vers ce retour tant attendu ?

Pour l’instant, rien n’est acté. Pas d’annonce officielle, pas de déclaration publique. Mais entre les lignes, le message est peut-être déjà là.