🎥 Chants, rires et Lukaku en chef d'ambiance : les nouveaux Diables plongent dans le bain

Chez les Diables Rouges, les nouveaux doivent chanter pour leur baptême. Diego Moreira et Nordin Jackers s'y sont prêtés, sous l'œil complice de Lukaku.

Pas besoin de micro ni de projecteurs. Juste une salle à manger, quelques fourchettes qui se reposent… et une tradition bien connue chez les Diables Rouges : quand tu es sélectionné pour la première fois, tu dois chanter. Cette semaine, Nordin Jackers et Diego Moreira s’y sont collés, sous les rires et les encouragements de leurs nouveaux coéquipiers.

C’est Moreira qui a sans doute marqué les esprits en reprenant "Djadja" d’Aya Nakamura. Un choix audacieux, pas évident à assumer devant des stars du vestiaire, mais il l’a fait avec le sourire.

Jackers, plus discret mais tout aussi motivé, a lui aussi relevé le défi. Le genre de moment qui casse la glace et qui fait du bien, surtout pour ceux qui mettent les pieds pour la première fois dans ce groupe.

🇧🇪 L'ambiance est là đź‘€



🎥 Lukaku sur Instagram pic.twitter.com/ZZt1X2Htci — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) June 4, 2025

Un joueur en particulier avait l’air de bien s’amuser pendant ce moment. Romelu Lukaku a sorti son téléphone pour filmer la scène et partager un extrait sur Instagram. Lukaku, c’est aussi le grand frère du groupe. Celui qui veille, qui met à l’aise, qui tend la main aux plus jeunes.

À l’entraînement, on l’a vu très complice avec Moreira. Blagues, tapes sur l’épaule, petits conseils à l’oreille… Lukaku sait ce que c’est que d’arriver jeune en sélection et il semble vouloir rendre ce qu’il a reçu.